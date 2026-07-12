Смерть Грэма* поставила под вопрос «адские санкции» против России

Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), одного из главных инициаторов ужесточения антироссийских санкций, поставила под сомнение перспективы введения новых экономических ограничений против России. Об этом пишет газета Politico.
Как отмечается в публикации, Грэм* незадолго до смерти объявил о поддержке Белым домом его законопроекта, предусматривавшего введение 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские нефть и газ. Теперь союзники сенатора в этом вопросе могли бы попытаться объединиться и принять пакет мер в память о нём.
Однако, по мнению авторов статьи, данная инициатива рискует остаться в подвешенном состоянии, поскольку её главный сторонник на Капитолийском холме ушёл, а второй по значимости союзник, Митч Макконнелл, также отсутствует.
Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после непродолжительной и внезапной болезни. За день до смерти он находился в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Москву, а также поставки средств ПВО. Президент США Дональд Трамп назвал покойного «одним из величайших людей и сенаторов» и «патриотом».
С начала специальной военной операции США ввели рекордное количество санкций против тысяч российских физических лиц и компаний, а также секторальные ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Несмотря на согласование с администрацией обновлённой версии санкционного пакета, озвученное Грэмом* 10 июля, его внезапная смерть ставит под вопрос дальнейший ход голосования по этому законопроекту, поскольку он был его главным локомотивом.
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*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.