Смерть Грэма* поставила под вопрос «адские санкции» против России

Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после непродолжительной и внезапной болезни. За день до смерти он находился в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Москву, а также поставки средств ПВО. Президент США Дональд Трамп назвал покойного «одним из величайших людей и сенаторов» и «патриотом».