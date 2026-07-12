Reuters: Германия профинансирует закупку 50 тысяч дронов для Украины

Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов для Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идёт о дронах украинского производителя Skyfall, оснащённых программным обеспечением для автоматического отслеживания цели. Стоимость контракта оценивается примерно в 90 миллионов евро.
Министерство обороны ФРГ пока не комментировало эту информацию. Германия остаётся крупнейшим донором Украины: с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около 39 миллиардов евро гуманитарной и 55 миллиардов евро военной помощи.
Ранее NYT заявляло, что на юге Германии работает секретный завод, производящий дроны для ВСУ.