Reuters: Германия профинансирует закупку 50 тысяч дронов для Украины

Министерство обороны ФРГ пока не комментировало эту информацию. Германия остаётся крупнейшим донором Украины: с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около 39 миллиардов евро гуманитарной и 55 миллиардов евро военной помощи.