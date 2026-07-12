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Reuters: Германия профинансирует закупку 50 тысяч дронов для Украины

Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных дронов украинского производства для ВСУ, контракт оценивается в €90 млн, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов для Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идёт о дронах украинского производителя Skyfall, оснащённых программным обеспечением для автоматического отслеживания цели. Стоимость контракта оценивается примерно в 90 миллионов евро.

Министерство обороны ФРГ пока не комментировало эту информацию. Германия остаётся крупнейшим донором Украины: с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около 39 миллиардов евро гуманитарной и 55 миллиардов евро военной помощи.

Ранее NYT заявляло, что на юге Германии работает секретный завод, производящий дроны для ВСУ.