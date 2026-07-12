Мэр Энергодара: после удара по машине БПЛА кружили над трупами

FPV-дроны вооруженных сил Украины не давали оперативно эвакуировать тела погибших после удара по гражданскому автомобилю в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, даже после того, как беспилотник поразил Lada Priora с тремя мирными жителями на въезде в город, другие дроны продолжали барражировать в районе атаки.
«Это бесчеловечно», — написал Пухов, комментируя действия украинских военных. Он уточнил, что для проведения эвакуации тел потребовалось задействовать средства ПВО — в ходе операции было уничтожено три вражеских БПЛА.
Нападение на автомобиль произошло днем 12 июля. По данным главы Росатома Алексея Лихачева, в салоне находились двое мужчин и женщина, все они погибли от прямого попадания дрона. Всего за этот день, по информации госкорпорации, жертвами атак ВСУ в городе стали четыре человека — двумя атаками был нанесен удар по автобусной остановке и по легковой машине, еще четверо мирных жителей получили ранения.
Эти инциденты произошли спустя двое суток после консультаций России и МАГАТЭ в Калининграде. В Росатоме напомнили, что с 27 апреля, когда, по данным ведомства, началась масштабная эскалация в районе Запорожской АЭС, жертвами ударов стали 11 мирных жителей, число раненых исчисляется десятками.
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