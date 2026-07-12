Захарова: Россию с Арменией связывают особые отношения и любовь народов

Захарова указала, что также две страны связывают культурные ценности, составляющие «действительно огромный мир». «Я уже не говорю о том, сколько сделал лично президент России [Владимир Путин] для того, чтобы останавливать конфликты кровопролитные и помогать в сложные периоды, и делать все, чтобы Армения развивалась. Сколько действительно было сделано и с точки зрения экономики, энергетики, промышленности, и так далее. Это наш подход, и мы его исповедуем», — указала она.