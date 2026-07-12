Захарова: Россию с Арменией связывают особые отношения и любовь народов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москву и Ереван связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Для нас Армения — это не просто суверенное государство, безусловно, это так, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории, в силу такого количества совместного всего: совместных семей, проектов, бизнеса, переплетения судеб», — сказала дипломат в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
«С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновение, вот эти настоящие узы», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова указала, что также две страны связывают культурные ценности, составляющие «действительно огромный мир». «Я уже не говорю о том, сколько сделал лично президент России [Владимир Путин] для того, чтобы останавливать конфликты кровопролитные и помогать в сложные периоды, и делать все, чтобы Армения развивалась. Сколько действительно было сделано и с точки зрения экономики, энергетики, промышленности, и так далее. Это наш подход, и мы его исповедуем», — указала она.