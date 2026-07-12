Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и внезапная кончина американского сенатора Линдси Грэма* после поездки на Украину порождают определенные вопросы, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Внезапная отставка сразу после внезапного сердечного приступа. Не говорю, что такого не бывает, но у меня есть вопросы», — написал он в соцсети X**.
Напомним, 12 июля Зеленский объявил, что Свириденко уйдет в отставку. Украинский премьер, комментируя эту новость, заявила, что обсудила с главой киевского режима дальнейшие шаги. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Свириденко может занять пост посла Украины в США.
Грэм умер в 71 год после непродолжительной болезни. Президент США Дональд Трамп рассказал, что сенатор перед смертью созванивался с ним и жаловался на усталость от поездки на Украину.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.