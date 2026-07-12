Захарова объяснила, зачем Запад пытается переписать историю

«Я считаю, что именно поэтому хотят нам переписать историю, вот те, кто сносят памятники или информационно занимаются отменой, или пытаются отменить культуру, кто не давал нам, по сути, в информационном поле возможности вспоминать наших героев. То есть мы это делали всегда, но за это получали какую-то дикую травлю. Ровно потому и для того, чтобы мы не черпали силы в нашей истории, чтобы мы как бы от нее отказались, забыли, переписали», — сказала дипломат в интервью блогеру Ольге Благовещенской.