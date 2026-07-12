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Захарова объяснила, зачем Запад пытается переписать историю

Это делает для того, чтобы Россия не черпала силы в своей истории, заявила официальный представитель МИД РФ.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Запад пытается отменить российскую культуру и переписать историю, чтобы Россия не смогла черпать в них силы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я считаю, что именно поэтому хотят нам переписать историю, вот те, кто сносят памятники или информационно занимаются отменой, или пытаются отменить культуру, кто не давал нам, по сути, в информационном поле возможности вспоминать наших героев. То есть мы это делали всегда, но за это получали какую-то дикую травлю. Ровно потому и для того, чтобы мы не черпали силы в нашей истории, чтобы мы как бы от нее отказались, забыли, переписали», — сказала дипломат в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

«Иногда, к сожалению, это получалось. Но потом мы восстанавливали вот эту историческую связь, опять чувствовали наших предков, чувствовали наше прошлое, понимали, что разное было, и вновь находили в себе силы», — отметила Захарова.

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