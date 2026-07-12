Захарова: Россию и Армению связывает искренняя любовь народов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию и Армению связывают не только дипломатические, но и особые, основанные на искренней любви народов отношения. Такое заявление она сделала в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
По словам дипломата, Армения для России — это не просто суверенное государство, но и страна, с которой Москву объединяют общая история, совместные проекты, бизнес, семейные узы и переплетение судеб. «С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были связаны как с геополитикой, так и с тем, что я называю любовью», — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что две страны связывают культурные ценности, составляющие «огромный мир». Захарова также указала на личный вклад президента России Владимира Путина в урегулирование конфликтов и помощь Армении в развитии экономики, энергетики и промышленности.
Как ранее сообщалось, в конце 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды отказывался от участия в заседаниях ОДКБ, а в 2024 году Ереван заморозил членство в организации. В июне 2026 года Пашинян вновь подтвердил, что возврата в ОДКБ не будет, но Армения не намерена вступать в НАТО, а российские пограничники будут досматривать грузы с товарами двойного назначения на армяно-турецкой границе. При этом премьер заявил, что республика продолжит закупать российское оружие.
Несмотря на охлаждение в военно-политической сфере, гуманитарные и культурные связи между странами сохраняются на высоком уровне — в Москве в январе 2026 года открылся памятник армянскому поэту Ованесу Туманяну, а в Армении прошли мероприятия в честь 10-летия подписания соглашения о Евразийском экономическом союзе. По данным опросов на начало 2026 года, Армения остаётся второй страной после Беларуси, к которой россияне испытывают наибольшую симпатию.
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