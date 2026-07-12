Захарова: Россию и Армению связывает искренняя любовь народов

Как ранее сообщалось, в конце 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды отказывался от участия в заседаниях ОДКБ, а в 2024 году Ереван заморозил членство в организации. В июне 2026 года Пашинян вновь подтвердил, что возврата в ОДКБ не будет, но Армения не намерена вступать в НАТО, а российские пограничники будут досматривать грузы с товарами двойного назначения на армяно-турецкой границе. При этом премьер заявил, что республика продолжит закупать российское оружие.