Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибшими в авиакатастрофе на Багамах оказались участники группы The Pond Band

Погибшими в авиакатастрофе на Багамах оказались участники местной музыкальной группы The Pond Band и диджей.

Погибшими в авиакатастрофе на Багамах оказались участники местной музыкальной группы The Pond Band и диджей.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Союз музыкантов и артистов Багамских островов.

«Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея», — говорится в заявлении.

Всего при крушении Cessna 402 на острове Северный Андрос погибли десять человек.

В июне американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолётов в Рио-де-Жанейро.