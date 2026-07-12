Погибшими в авиакатастрофе на Багамах оказались участники группы The Pond Band

Погибшими в авиакатастрофе на Багамах оказались участники местной музыкальной группы The Pond Band и диджей.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Союз музыкантов и артистов Багамских островов.
«Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея», — говорится в заявлении.
Всего при крушении Cessna 402 на острове Северный Андрос погибли десять человек.
В июне американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолётов в Рио-де-Жанейро.