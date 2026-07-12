Клубы из Саудовской Аравии интересуются Головиным

Отмечается, что Головиным также интересуется «Зенит». Но «трансфер видится непростым для реализации» — у полузащитника ещё три года действует контракт с «Монако», его зарплата, по имеющимся сведениям, составляет более €3,5 млн, а предполагаемая сумма трансфера может составить €15—20 млн.