Клубы из Саудовской Аравии интересуются Головиным

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в услугах игрока «Монако» Александра Головина.
Как отмечает СЭ, саудовцы готовы предложить россиянину солидный контракт и «игру с мировыми звёздами».
Отмечается, что Головиным также интересуется «Зенит». Но «трансфер видится непростым для реализации» — у полузащитника ещё три года действует контракт с «Монако», его зарплата, по имеющимся сведениям, составляет более €3,5 млн, а предполагаемая сумма трансфера может составить €15—20 млн.
В прошлом сезоне Головин сыграл за «Монако» 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее агент Головина назвал бредом информацию о возможном переходе игрока в «Спартак».