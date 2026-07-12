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Клубы из Саудовской Аравии интересуются Головиным

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в услугах игрока «Монако» Александра Головина.

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в услугах игрока «Монако» Александра Головина.

Как отмечает СЭ, саудовцы готовы предложить россиянину солидный контракт и «игру с мировыми звёздами».

Отмечается, что Головиным также интересуется «Зенит». Но «трансфер видится непростым для реализации» — у полузащитника ещё три года действует контракт с «Монако», его зарплата, по имеющимся сведениям, составляет более €3,5 млн, а предполагаемая сумма трансфера может составить €15—20 млн.

В прошлом сезоне Головин сыграл за «Монако» 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Головина назвал бредом информацию о возможном переходе игрока в «Спартак».

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