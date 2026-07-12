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ФБР подключило все ресурсы после смерти сенатора Грэма*, заявил Патель

НЬЮ-ЙОРК, 12 июл — РИА Новости. ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма*, заявил глава бюро Кэш Патель.

Источник: Reuters

Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни. Американский лидер Дональд Трамп Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью политика.

«ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы», — написал он в Х (бывший Twitter).

При этом телеканал CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла.

По данным источников телеканала, местная полиция проводит обычную проверку, которая осуществляется после смерти человека, а ФБР лишь предложило свои ресурсы в случае необходимости.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных «ястребов» Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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