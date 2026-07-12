Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди пострадавших от отравления в турецком отеле туристов есть иностранцы

Среди пострадавших от отравления в пятизвёздочном отеле на курорте Кушадасы в Турции есть иностранные граждане.

Среди пострадавших от отравления в пятизвёздочном отеле на курорте Кушадасы в Турции есть иностранные граждане.

Об этом РИА Новости сообщили в государственной больнице Кушадасы.

«Среди госпитализированных есть иностранные граждане, однако мы не имеем права разглашать сведения об их национальности», — заявили в медучреждении.

Пострадавшие продолжают лечение.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 28 туристов были госпитализированы после предполагаемого отравления в пятизвёздочном отеле на курорте Кушадасы. Неизвестно, есть ли среди заболевших россияне.