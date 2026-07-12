Среди пострадавших от отравления в турецком отеле туристов есть иностранцы

Среди пострадавших от отравления в пятизвёздочном отеле на курорте Кушадасы в Турции есть иностранные граждане.
Об этом РИА Новости сообщили в государственной больнице Кушадасы.
«Среди госпитализированных есть иностранные граждане, однако мы не имеем права разглашать сведения об их национальности», — заявили в медучреждении.
Пострадавшие продолжают лечение.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 28 туристов были госпитализированы после предполагаемого отравления в пятизвёздочном отеле на курорте Кушадасы. Неизвестно, есть ли среди заболевших россияне.