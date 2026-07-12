Квартира за полцены: FT раскрыла причину увольнения посла Украины

В декларации Стефанишиной эта квартира не фигурирует. Вместо нее чиновница указала другое жилье матери в Киеве площадью 74 квадратных метра, приобретенное в 2008 году. При этом журналисты обратили внимание, что в реестре прав на недвижимость сведений об этом объекте нет. Впрочем, это может объясняться тем, что система заработала в полную силу только в начале прошлого десятилетия, и многие более ранние покупки в нее просто не попали.