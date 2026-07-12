Квартира за полцены: FT раскрыла причину увольнения посла Украины

Посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет свою должность. Причиной кадрового решения, как пишет Financial Times, стало расследование, касающееся приобретения недвижимости ее семьей в Киеве по цене, значительно ниже рыночной. Сама дипломат отвергает выдвинутые против нее обвинения.
Информация о предстоящей отставке появилась накануне. О том, что Стефанишина намерена уйти по собственному желанию, 12 июля сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник. На дипломатическом посту в Вашингтоне она находилась с конца августа 2025 года. До этого назначения Стефанишина работала вице-премьером и министром юстиции Украины. Ее предшественницей в качестве посла была Оксана Маркарова, занимавшая эту должность с 2021 года.
Поводом для скандала стала публикация телеканала Hromadske, вышедшая в июне 2025 года. Журналисты выяснили, что осенью 2022 года мать чиновницы, Надежда Кравец, приобрела трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Львовская площадь» в Киеве. Площадь объекта составляет около 100 квадратных метров.
Согласно документам, стоимость сделки была зафиксирована на уровне 3,04 миллиона гривен. По курсу на тот период это равнялось примерно 83,2 тысячи долларов. Однако, как отмечают авторы расследования, минимальная цена аналогичных лотов у застройщика в октябре 2022 года стартовала от 12 миллионов гривен, что соответствовало 300 тысячам долларов. Опрошенный телеканалом риелтор назвал указанную в документах сумму «нереалистичной», подчеркнув, что в том районе квадратный метр стоил не менее 2 тысяч долларов.
В декларации Стефанишиной эта квартира не фигурирует. Вместо нее чиновница указала другое жилье матери в Киеве площадью 74 квадратных метра, приобретенное в 2008 году. При этом журналисты обратили внимание, что в реестре прав на недвижимость сведений об этом объекте нет. Впрочем, это может объясняться тем, что система заработала в полную силу только в начале прошлого десятилетия, и многие более ранние покупки в нее просто не попали.
В ходе беседы с Надеждой Кравец выяснилось, что Стефанишина проживала в одной из квартир, принадлежащих ее матери. Однако какой именно объект имеется в виду, не уточняется. Позднее в беседе с проектом Bihus.Info сама Стефанишина пояснила, что родители инвестировали в жилье еще в 2019 году, когда стоимость квадратного метра составляла около 29 тысяч гривен. По ее версии, приобретение проходило в рассрочку.
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