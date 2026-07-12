Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области уничтожили шесть украинских БПЛА

Над Тульской областью уничтожили шесть украинских БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Еще шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше