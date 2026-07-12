В Тульской области уничтожили шесть украинских БПЛА

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Еще шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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