В Сумах прогремели взрывы

В городе Сумы на Украине прогремели взрывы, передаёт «Общественное».
«В Сумах произошёл взрыв», — говорится в публикации.
Позднее поступила информация ещё об одном взрыве в городе.
В настоящее время в части Сумской области действует воздушная тревога.
Ранее в Днепропетровской области прогремела серия взрывов.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше