Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах прогремели взрывы

В городе Сумы на Украине прогремели взрывы, передаёт «Общественное».

В городе Сумы на Украине прогремели взрывы, передаёт «Общественное».

«В Сумах произошёл взрыв», — говорится в публикации.

Позднее поступила информация ещё об одном взрыве в городе.

В настоящее время в части Сумской области действует воздушная тревога.

Ранее в Днепропетровской области прогремела серия взрывов.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше