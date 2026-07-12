Премьер-министр Испании осудил слова своего предшественника о сборной Франции по футболу

«Некоторые люди всё ещё судят о национальной принадлежности по фамилии, месту рождения или цвету кожи. Другие люди — такие, как мы, — оценивают её по любви к стране. Испания принадлежит тем, кто её любит и работает на её благо. Не тем, кто позорит её ксенофобскими высказываниями», — написал он в соцсетях.