Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Испании осудил слова своего предшественника о сборной Франции по футболу

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил слова своего предшественника Мариано Рахоя о сборной Франции по футболу.

Источник: RT на русском

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил слова своего предшественника Мариано Рахоя о сборной Франции по футболу.

«Некоторые люди всё ещё судят о национальной принадлежности по фамилии, месту рождения или цвету кожи. Другие люди — такие, как мы, — оценивают её по любви к стране. Испания принадлежит тем, кто её любит и работает на её благо. Не тем, кто позорит её ксенофобскими высказываниями», — написал он в соцсетях.

Санчес также заявил, что в полуфинале победит сильнейшая команда, а расизм проиграет.

Напомним, что Рахой, рассуждая о предстоящем полуфинале ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Франция, заявил, что у соперников «потрясающий состав — правда, без французов».

Полуфинальный матч Франция — Испания состоится 14 июля и начнётся в 22:00 мск.

Ранее во Франции встали на защиту сборной по футболу после слов экс-премьера Испании.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше