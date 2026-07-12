Премьер-министр Испании осудил слова своего предшественника о сборной Франции по футболу

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил слова своего предшественника Мариано Рахоя о сборной Франции по футболу.
«Некоторые люди всё ещё судят о национальной принадлежности по фамилии, месту рождения или цвету кожи. Другие люди — такие, как мы, — оценивают её по любви к стране. Испания принадлежит тем, кто её любит и работает на её благо. Не тем, кто позорит её ксенофобскими высказываниями», — написал он в соцсетях.
Санчес также заявил, что в полуфинале победит сильнейшая команда, а расизм проиграет.
Напомним, что Рахой, рассуждая о предстоящем полуфинале ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Франция, заявил, что у соперников «потрясающий состав — правда, без французов».
Полуфинальный матч Франция — Испания состоится 14 июля и начнётся в 22:00 мск.
Ранее во Франции встали на защиту сборной по футболу после слов экс-премьера Испании.