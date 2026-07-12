Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия Запада по сносу памятников и попытки переписать историю направлены на то, чтобы лишить Россию возможности опираться на собственное прошлое. Такое мнение дипломат высказала в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
По словам Захаровой, западные страны не только предпринимают шаги по отмене российской культуры, но и стремятся не допустить, чтобы в информационном пространстве звучали имена отечественных героев. Она подчеркнула, что попытки вспоминать их всегда наталкивались на жесткую травлю.
«Ровно потому и для того, чтобы мы не черпали силы в нашей истории, чтобы мы как бы от нее отказались, забыли, переписали», — пояснила представитель МИД.
Дипломат признала, что в некоторых случаях эти усилия приносили результат, однако, по ее наблюдениям, России каждый раз удавалось восстановить историческую связь. Захарова отметила, что, вновь обращаясь к прошлому и ощущая связь с предками, страна находила в себе ресурсы для движения вперед, несмотря на то, что история была неоднозначной.
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