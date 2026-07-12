«Чтобы мы отказались от предков»: Захарова — о целях Запада в борьбе с памятниками

Дипломат признала, что в некоторых случаях эти усилия приносили результат, однако, по ее наблюдениям, России каждый раз удавалось восстановить историческую связь. Захарова отметила, что, вновь обращаясь к прошлому и ощущая связь с предками, страна находила в себе ресурсы для движения вперед, несмотря на то, что история была неоднозначной.