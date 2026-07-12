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Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Домодедово

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Домодедово.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Домодедово.

«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.

Также Росавиация заявляла, что московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.