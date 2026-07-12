Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Домодедово

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Домодедово.
«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.
Также Росавиация заявляла, что московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.