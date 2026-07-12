Глава Венето назвал решение ЕК по Венецианской биеннале неприемлемым

РИМ, 12 июл — РИА Новости. Намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения России на выставку современного искусства является неприемлемой цензурой и противоречит принципам, на которых создавался Евросоюз, заявил президент области Венето, где находится Венеция, Альберто Стефани.
«Европейский союз возник на руинах Второй мировой войны с одной миссией — гарантировать мир между народами и содействовать экономическому развитию и процветанию. Не для того, чтобы навязывать единообразие взглядов, а чтобы защищать всеобщие свободы. Поэтому я считаю неприемлемой цензуру, навязанную через социальные сети вице-председателем Еврокомиссии Хенной Вирккунен после беспрецедентной кампании нападок на автономию одного из самых авторитетных культурных институтов мира и страны, которая его принимает», — заявил Стефани, слова которого приводит администрация региона.
По его словам, культура всегда оставалась пространством для диалога даже в самые сложные периоды истории и не должна становиться объектом шантажа или цензуры.
«Существует риск, что утвердится принцип, согласно которому для занятия культурной деятельностью потребуется разрешение, причем, что особенно опасно, выдавать его будет орган, не избираемый гражданами напрямую», — подчеркнул глава Венето.
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.
После отсутствия Россия впервые с 2022 года представила на Биеннале программу перформансов «Дерево укоренено в небе», над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.