Глава Венето назвал решение ЕК по Венецианской биеннале неприемлемым

«Европейский союз возник на руинах Второй мировой войны с одной миссией — гарантировать мир между народами и содействовать экономическому развитию и процветанию. Не для того, чтобы навязывать единообразие взглядов, а чтобы защищать всеобщие свободы. Поэтому я считаю неприемлемой цензуру, навязанную через социальные сети вице-председателем Еврокомиссии Хенной Вирккунен после беспрецедентной кампании нападок на автономию одного из самых авторитетных культурных институтов мира и страны, которая его принимает», — заявил Стефани, слова которого приводит администрация региона.