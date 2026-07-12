Ульянов предупредил о катастрофических последствиях ударов по АЭС «Бушер»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что удары по иранской атомной электростанции «Бушер» могут привести к катастрофическим последствиям для стран Персидского залива.
«Любая атака на ядерный объект является преступлением и грубым нарушением международного права. Удары по АЭС “Бушер” могут иметь катастрофические последствия для государств Персидского залива. Их необходимо остановить», — написал Ульянов в соцсети X.
Ранее Press TV сообщил, что взрывы прогремели в городах Бушер и Ассалуйе на юге Ирана.
Также генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв поблагодарил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за то, что тот ранее назвал позицию госкорпорации по иранской АЭС «Бушер» разумной.