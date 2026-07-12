Axios: США атаковали ракетные комплексы и катера КСИР в районе Ормуза

Вашингтон и Тегеран снова обменялись ударами. Центральное командование ВС США сообщило, что атаковало более чем 300 целей, в ответ на это в Иране объявили об ответных ударах. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. Вашингтон требовал от Тегерана публично заявить об обязательствах не бить по коммерческим судам. Однако Исламская Республика сообщила, что морской пусть останется закрытым «до окончания вмешательства США в регионе». Подробности — в материале «Газеты.Ru».