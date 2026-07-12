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Москву и Ереван связывают особые отношения, заявила Захарова

Захарова: Москву и Ереван связывают особые отношения и искренняя любовь.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россию и Армению связывают особые отношения, а также искренняя любовь народов двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для нас Армения — это не просто суверенное государство, безусловно, это так. Суверенное, независимое государство с древними корнями, с древней культурой потрясающей, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории», — сказала Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

Она отметила, что две страны связывает мир, межгосударственные отношения и стратегические планы развития этих отношений.

«С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновения. Вот эти настоящие узы, которые не являются узлами, которые являются связями», — подчеркнула Захарова.

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