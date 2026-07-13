Соболев хочет стать лучшим бомбардиром в новом сезоне РПЛ

«Спорил с Радимовым на голы в прошлом сезоне? С Радимовым просто поспорил, так как не могу отказать. Какую цель ставлю теперь? Говорил на медобследовании, что стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок. Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать. Сколько надо забить? Может семи голов хватить, а может 20 не хватить. Посмотрим», — приводит его слова «Матч ТВ».