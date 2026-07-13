Выжившие военные США обвинили командование в провале после удара Ирана

WP отмечает, что внутреннее расследование случившегося близится к завершению. При этом, по данным издания, проверка пока не привела к установлению виновных и не предусматривает наказаний для командования. Ситуация вызвала недовольство среди выживших военнослужащих. Они опасаются, что отсутствие ответственности за допущенные ошибки может привести к повторению подобных ситуаций в будущем. Армия США отказалась комментировать обвинения, выдвинутые пострадавшими от иранской атаки.