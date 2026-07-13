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Военная операция на Украине. Онлайн

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 93 тяжелых квадрокоптеров и 45 БПЛА противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

В Донецкой Народной Республике два мирных жителя погибли, три получили ранения за сутки в результате атак ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в Луганской Народной Республике, предварительно пострадали две женщины, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Силами ПВО в течение дня над регионами России были перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.

Основные события 13 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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