Военная операция на Украине. Онлайн

В Донецкой Народной Республике два мирных жителя погибли, три получили ранения за сутки в результате атак ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в Луганской Народной Республике, предварительно пострадали две женщины, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Силами ПВО в течение дня над регионами России были перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.
Основные события 13 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.
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