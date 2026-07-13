Военные США обвинили командование в том, что они попали под удар БПЛА Ирана

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по американскому объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании предупреждений разведки и отправке личного состава на недостаточно защищенную американскую базу, утверждает газета Washington Post.
Речь идет об иранском ударе по используемому американцами тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба, произошедшем 1 марта. По информации CBS, тогда погибли шесть американских военных, еще 20 были ранены.
«Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов», — передает газета, ссылаясь на опрошенных солдат.
По словам двух источников издания, на базе не работала система оповещения в случае угрозы, а расположенные поблизости системы противовоздушной обороны могли перехватили только небольшие БПЛА в порту и вблизи него, но не справились бы с беспилотником «Шахед».
Кроме того, выжившие военные утверждают, что генералам были предоставлены разведданные о том, что Эш-Шуайба находится в иранском списке целей.
Центральное командование ВС США отрицает эти обвинения. В командовании заявили газете, что система оповещения якобы работала исправно на момент атаки, объект был укреплен и имел достаточно бункеров для размещенных там войск.