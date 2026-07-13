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Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО, заявил посол

Корчунов: РФ негативно относится к поддержке Норвегией ядерных миссий НАТО.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, Россия негативно относится к такому взаимодействию альянса и рассматривает его как ядерные миссии, подрывающие режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

Глава дипмиссии заявил «Известиям», что Норвегия открыто перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией.

«Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии, подрывающие режим ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), безопасность в Евро-Арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле», — сказал Корчунов газете.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что РФ будет отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия и выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений.

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