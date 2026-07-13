Покушение на Трампа в Анкаре: израильский канал сообщил о плане Ирана

Как передает телеканал, именно это предупреждение стало причиной замены президентского самолета. 8 июля The New York Times писала, что Трамп вылетел в Анкару на новом лайнере, переданном катарской королевской семьей, однако возвращался уже на старом борту. Причиной называлось отсутствие на подаренном самолете полного комплекта систем защиты от ракет. Вскоре после этой публикации газета сообщила, что администрация президента направила судебные повестки нескольким журналистам из-за утечки информации.