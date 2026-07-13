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Покушение на Трампа в Анкаре: израильский канал сообщил о плане Ирана

Израильский «12 канал» со ссылкой на данные западной разведывательной службы сообщил о подготовке покушения на президента США Дональда Трампа.

Израильский «12 канал» со ссылкой на данные западной разведывательной службы сообщил о подготовке покушения на президента США Дональда Трампа. По информации источника, теракт планировался иранской стороной на полях саммита НАТО, проходившего на этой неделе в Турции.

Как передает телеканал, именно это предупреждение стало причиной замены президентского самолета. 8 июля The New York Times писала, что Трамп вылетел в Анкару на новом лайнере, переданном катарской королевской семьей, однако возвращался уже на старом борту. Причиной называлось отсутствие на подаренном самолете полного комплекта систем защиты от ракет. Вскоре после этой публикации газета сообщила, что администрация президента направила судебные повестки нескольким журналистам из-за утечки информации.

По данным израильского источника, цитируемого каналом, на данном этапе Иран не намерен атаковать Израиль. «Мы окажемся в нем [в конфликте] только в том случае, если американцы или иранцы вовлекут нас в него», — заявил собеседник.

Накануне саммита в Анкаре Трамп объявил о завершении перемирия с Ираном. В Пентагоне, в свою очередь, сообщили об атаке Тегерана на три танкера в Ормузском проливе.

10 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировал, что Израиль передал американской стороне разведывательные данные о возможном заговоре. Отмечалось, что Тегеран с 2020 года открыто угрожает местью президенту США за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани.

На следующий день аятолла Моджтаба Хаменеи в обращении к иранскому народу пообещал отомстить за своего отца — бывшего верховного лидера Али Хаменеи — и всех погибших в конфликте, развязанном, по его словам, США и Израилем.

Позднее WSJ уточнила, что американские власти не посчитали израильские разведданные о готовящемся покушении на Трампа достаточно убедительными.

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