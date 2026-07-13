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МИД Ирана назвал удары по объектам США осуществлением законного права на оборону

Официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи заявил, что безответственно обвинять Иран в защите своего суверенитета, не привлекая к ответственности агрессоров.

ТУНИС, 13 июля. /ТАСС/. Удары Ирана по американским военным базам и объектам в регионе Персидского залива представляют собой осуществление законного права на самооборону. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи, опубликованном в X.

В ответ на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, выразившего обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе, Багаи подчеркнул, что происходящее является не военным столкновением, а «продолжением вопиющего и ничем не спровоцированного акта агрессии» со стороны США и Израиля. «Удары Ирана по американским военным базам и объектам, расположенным в южной части Персидского залива, представляют собой законное и правомерное осуществление им неотъемлемого права на самооборону в соответствии с международным правом», — заявил представитель МИД Ирана. По его словам, «совершенно безответственно обвинять Иран в защите своего суверенитета, не привлекая к ответственности агрессоров за их вопиющее нарушение международного права».

12 июля Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ сообщили об отражении воздушных атак со стороны Ирана. Согласно заявлению катарского МВД, в результате падения обломков перехваченных ракет пострадали три человека, включая ребенка.

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