МИД Ирана назвал удары по объектам США осуществлением законного права на оборону

В ответ на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, выразившего обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе, Багаи подчеркнул, что происходящее является не военным столкновением, а «продолжением вопиющего и ничем не спровоцированного акта агрессии» со стороны США и Израиля. «Удары Ирана по американским военным базам и объектам, расположенным в южной части Персидского залива, представляют собой законное и правомерное осуществление им неотъемлемого права на самооборону в соответствии с международным правом», — заявил представитель МИД Ирана. По его словам, «совершенно безответственно обвинять Иран в защите своего суверенитета, не привлекая к ответственности агрессоров за их вопиющее нарушение международного права».