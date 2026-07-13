Адвокаты Ле Пен нашли способ вести кампанию без электронного браслета

Барделла подчеркнул, что Ле Пен подала кассационную жалобу и по-прежнему пользуется презумпцией невиновности. По его словам, в партии консультировались с адвокатами, и те считают крайне маловероятным, что политику запретят вести кампанию до самого дня голосования. Президентские выборы во Франции запланированы на 18 апреля 2027 года, второй тур, если потребуется, должен состояться 2 мая.