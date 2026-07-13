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Адвокаты Ле Пен нашли способ вести кампанию без электронного браслета

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Марин Ле Пен сможет проводить предвыборную кампанию вплоть до дня президентских выборов даже в случае, если Кассационный суд отклонит ее жалобу на приговор.

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Марин Ле Пен сможет проводить предвыборную кампанию вплоть до дня президентских выборов даже в случае, если Кассационный суд отклонит ее жалобу на приговор. Такое мнение политик высказал в интервью газете Figaro.

Барделла подчеркнул, что Ле Пен подала кассационную жалобу и по-прежнему пользуется презумпцией невиновности. По его словам, в партии консультировались с адвокатами, и те считают крайне маловероятным, что политику запретят вести кампанию до самого дня голосования. Президентские выборы во Франции запланированы на 18 апреля 2027 года, второй тур, если потребуется, должен состояться 2 мая.

Напомним, что Ле Пен добилась смягчения приговора по делу о растрате средств Европарламента, что позволило ей сохранить возможность баллотироваться. Однако суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы с ношением электронного браслета.

Сама политик заявила, что не намерена проводить кампанию с браслетом, и объявила о намерении оспорить приговор в Кассационном суде. Прокуратура, в свою очередь, подтвердила, что не будет приводить меру в исполнение до вынесения решения вышестоящей инстанцией.

Ранее мы писали: Назван один из главных конкурентов Ле Пен на выборах президента Франции.

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