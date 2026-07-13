Взрывы прогремели в Сирике и Бендер-Аббасе на юге Ирана

Звуки нескольких взрывов были слышны в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.
Об этом сообщает IRIB.
По его данным, взрывы зафиксированы в окрестностях деревни Тахеруи и в западной части порта Бендер-Аббас.
Ранее в Axios писали, что американские войска нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.
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