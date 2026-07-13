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Взрывы прогремели в Сирике и Бендер-Аббасе на юге Ирана

Звуки нескольких взрывов были слышны в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Звуки нескольких взрывов были слышны в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Об этом сообщает IRIB.

По его данным, взрывы зафиксированы в окрестностях деревни Тахеруи и в западной части порта Бендер-Аббас.

Ранее в Axios писали, что американские войска нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.

КСИР в ответ на атаки США ударил дронами по американским пусковым установкам HIMARS в Кувейте.

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