На «Волынском марше» потребовали прекратить помощь Украине

В Варшаве состоялся «Волынский марш», участники которого выступили с требованиями прекратить поддержку Украины. Акция прошла 12 июля, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
Организатором мероприятия выступила «Конфедерация польской короны». Как пишет газета, лозунги демонстрантов легли в основу шествия. Сбор участников проходил на площади Трех Крестов, после чего около 300 человек направились к Президентскому дворцу.
Эти же требования фигурировали в так называемой «Браунской пятерке» — антибандеровской декларации, подписанной лидером националистических правых во время визита в Люблин. Вместе с ним документ скрепил подписью, среди прочих, пророссийский активист Матеуш Пискорский.
В декларации политик призвал к прекращению финансирования Украины, выставлению ей счетов и остановке военной поддержки. Кампания вокруг памятных дат событий на Волыни 1943 и 1944 годов стала отправной точкой для этих акций.
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