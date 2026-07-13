Посол Корчунов: РФ считает поддержку миссий НАТО авиацией Норвегии подрывом ДНЯО

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская сторона негативно относится к поддержке ядерных миссий НАТО авиацией Норвегии и рассматривает такие действия как подрыв режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил «Известиям» посол РФ в Осло Николай Корчунов.
Дипломат указал, что Норвегия перешла открыто к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией. Посол отметил, что к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса российская сторона относится резко негативно, рассматривая его как совместные ядерные миссии, которые подрывают безопасность в Евро-Арктическом регионе, режим ДНЯО и глобальную стабильность в более широком смысле.
Корчунов также выразил мнение, что королевство, как и другие неядерные участники инициативы Франции по ядерному сдерживанию, предполагающей передачу разведданных и проведение совместных учений, будет предоставлять самолеты F-35 для поддержки французских носителей ядерного оружия.