Посол Корчунов: РФ считает поддержку миссий НАТО авиацией Норвегии подрывом ДНЯО

Дипломат указал, что Норвегия перешла открыто к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией. Посол отметил, что к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса российская сторона относится резко негативно, рассматривая его как совместные ядерные миссии, которые подрывают безопасность в Евро-Арктическом регионе, режим ДНЯО и глобальную стабильность в более широком смысле.