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Посол Корчунов: РФ считает поддержку миссий НАТО авиацией Норвегии подрывом ДНЯО

Дипломат также заявил, что королевство будет предоставлять самолеты F-35 для поддержки французских носителей ядерного оружия.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская сторона негативно относится к поддержке ядерных миссий НАТО авиацией Норвегии и рассматривает такие действия как подрыв режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил «Известиям» посол РФ в Осло Николай Корчунов.

Дипломат указал, что Норвегия перешла открыто к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией. Посол отметил, что к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса российская сторона относится резко негативно, рассматривая его как совместные ядерные миссии, которые подрывают безопасность в Евро-Арктическом регионе, режим ДНЯО и глобальную стабильность в более широком смысле.

Корчунов также выразил мнение, что королевство, как и другие неядерные участники инициативы Франции по ядерному сдерживанию, предполагающей передачу разведданных и проведение совместных учений, будет предоставлять самолеты F-35 для поддержки французских носителей ядерного оружия.

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