На юге Ирана прозвучали взрывы

11 июля Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Власти страны также сообщили о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. США заявили, что контейнеровоз GFS Galaxy получил серьезные повреждения в результате удара, и нанесли удары по территории Ирана. В ответ иранская сторона запустила ракеты и БПЛА по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.