На юге Ирана прозвучали взрывы

Взрывы вновь прозвучали на юге Ирана — в городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск и на острове Кешм, передают местные СМИ.
Центральное командование ВС США заявило, что по приказу Дональда Трампа вооруженные силы страны начали новую серию ударов по Ирану. «ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», — указано в сообщении командования в соцсети X.
11 июля Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Власти страны также сообщили о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. США заявили, что контейнеровоз GFS Galaxy получил серьезные повреждения в результате удара, и нанесли удары по территории Ирана. В ответ иранская сторона запустила ракеты и БПЛА по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».