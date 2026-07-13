Норвегия переходит к прямой поддержке ядерной миссии НАТО: чем это грозит России?

Норвегия переходит к прямой поддержке ядерной миссии НАТО с помощью самолетов. Россия негативно оценивает такое участие Норвегии в поддержке ядерных миссий НАТО с использованием обычной авиации. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.
«Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии», — сказал он в интервью «Известиям».
Корчунов добавил, что это подрывает режим Договора о нераспространении ядерного оружия, а также безопасность в Евро-Арктическом регионе и глобальную стабильность.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия твердо настаивает на выводе американского ядерного оружия из стран Европы. Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов отметил, что Москва требует демонтировать всю инфраструктуру, предназначенную для его размещения.