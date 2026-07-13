СЕНТКОМ: США наносят дополнительные удары по Ирану

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.
Об этом сообщило Центральное командование США (СЕНТКОМ).
Как следует из заявления, удары проводятся по распоряжению президента США Дональда Трампа.
В командовании пояснили, что цель ударов — продолжить ослабление способности иранских сил атаковать гражданских моряков и коммерческие суда.
«Главнокомандующий распорядился провести эти удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.
Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.