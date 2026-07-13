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СЕНТКОМ: США наносят дополнительные удары по Ирану

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.

Об этом сообщило Центральное командование США (СЕНТКОМ).

Как следует из заявления, удары проводятся по распоряжению президента США Дональда Трампа.

В командовании пояснили, что цель ударов — продолжить ослабление способности иранских сил атаковать гражданских моряков и коммерческие суда.

«Главнокомандующий распорядился провести эти удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.

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