Евросоюз дал заднюю: глава РПЦ не вошёл в 21-й пакет санкций

Европейский союз исключил патриарха Московского и всея Руси Кирилла из 21-го пакета санкционных ограничений. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники.
По данным журналистов, из финальной версии пакета также убрали предложение о запрете импорта трески и минтая. Кроме того, в Брюсселе не стали реализовывать план по введению ограничительных мер в отношении российского сжиженного природного газа, уточняет издание.
Ранее мы писали: Патриарх Кирилл напомнил власти о заповеди «не укради».
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