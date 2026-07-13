Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской и других областях, поэтому необходимо вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«Регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом присутствуют в Костромской, Ярославской, Тверской, Ивановской и Московской областях. В самой Москве риск отсутствует. А также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Архангельской областях и Карелии», — сказал Шахмарданов.
По его словам, риск есть в Крыму, Севастополе и на большей части Поволжья. Кроме того, подвержены высокому риску Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.
Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.
Собеседник агентства призвал заранее вакцинироваться в случае поездки в эндемичный регион, а также соблюдать меры профилактики.
«Используйте репелленты, носите закрытую светлую одежду, проводите само- и взаимоосмотры после прогулок на природе», — посоветовал Шахмарданов.