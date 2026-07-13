Экс-премьер Польши: на Украине продолжат чтить бандеровцев до смены власти

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Культ бандеровцев останется основой государственной политики Украины до тех пор, пока в стране не сменятся власти. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat экс-премьер Польши (2001−2004) Лешек Миллер.
«Пока на Украине правят бандеровцы, ничего не изменится, потому что защита доброго имени [Степана] Бандеры, [Романа] Шухевича и других бандитов входит в число государственных задач», — отметил Миллер. «Только когда эта власть уйдет или будет свергнута, и к власти придут люди, которые будут иначе относиться к своему болезненному прошлому, — только тогда можно будет всерьез задуматься о примирении, о завершении процесса, об эксгумации [жертв Волынской резни]», — добавил он.
Кроме того, бывший польский премьер объяснил, почему на Украине полномасштабно идут перезахоронения солдат Вермахта, но тормозится процесс эксгумации жертв Волынской резни. «На этот вопрос есть только один ответ. На останках немецких солдат видны следы, оставшиеся в результате боевых действий, участия в сражениях. А вот останки убитых поляков — это кости женщин, детей, детские черепа с вбитыми гвоздями, разрубленные и изрезанные кости. И это украинцы не хотят показывать миру», — рассказал Миллер.
11 июля в Польше поминали жертв Волынской резни. Этот день прошел на фоне эскалации напряженности между Варшавой и Киевом. Ее вызвали некоторые шаги украинского руководства по прославлению бандеровцев, в том числе решение Владимира Зеленского присвоить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из формирований ВСУ.
В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.