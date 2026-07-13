США начали новую серию ударов по Ирану по приказу Трампа

В ночь на 12 июля американские военные нанесли третий за неделю удар по иранской территории. Командование отчиталось о выводе из строя 300 целей за три ночи. Также военные обеспечили безопасный проход 800 нефтяных судов общим объёмом 400 миллионов баррелей с мая. Иран в ответ наносит удары по американским базам в странах Ближнего Востока.