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США начали новую серию ударов по Ирану по приказу Трампа

Армия США начала новую серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование американских вооружённых сил. Президент Дональд Трамп отдал соответствующий приказ. Новая волна атак стартовала в 17:00 по восточному побережью США (00:00 мск 13 июля).

«Сегодня силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», — написали представители командования в соцсети Х.

Главнокомандующий распорядился провести эти удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности, добавил CENTCOM.

Как сообщают иранские СМИ, более 10 взрывов произошло на южном побережье в районе городов Бендер-Аббас и Сирик.

В ночь на 12 июля американские военные нанесли третий за неделю удар по иранской территории. Командование отчиталось о выводе из строя 300 целей за три ночи. Также военные обеспечили безопасный проход 800 нефтяных судов общим объёмом 400 миллионов баррелей с мая. Иран в ответ наносит удары по американским базам в странах Ближнего Востока.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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