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Временно перекрыто движение по единственной дороге между Россией и Южной Осетией

До утра понедельника остановлено движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

До утра понедельника остановлено движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», — указано в сообщении.

Движение закрыто в период с 21:30 мск 12 июля до 9:00 мск 13 июля. МЧС уточнило, что ограничения введены из-за плохой погоды — на трассе идет дождь и начались камнепады.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая связывает Южную Осетию с Россией.

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