Байопик «Майкл» сохранил лидерство в кинопрокате в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне — фильм «Майкл» на двенадцатой неделе показов сохранил лидерство в кинопрокате в России, заработав 97,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке снова осталась комедия «Холоп 3», собравшая за уикенд 65,3 миллиона рублей.
На третье месте оказался мультфильм «Миньоны и Монстры», который за уикенд заработал в странах СНГ без РФ и Белоруссии 62,5 миллиона рублей.
Премьера «Кодекс Данте» стала четвертой и заработала 49,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм «Закулисье реальности» со сборами 29,7 миллиона рублей.
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