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Взрывы прогремели в провинции Бушер на юге Ирана

Несколько взрывов произошло в иранской провинции Бушер.

Несколько взрывов произошло в иранской провинции Бушер.

Об этом сообщает Mehr.

По данным агентства, взрывы были слышны в нескольких районах провинции.

«Сообщают о взрывах в нескольких районах провинции Бушер», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.

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