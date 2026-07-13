Взрывы прогремели в провинции Бушер на юге Ирана

Несколько взрывов произошло в иранской провинции Бушер.
Об этом сообщает Mehr.
По данным агентства, взрывы были слышны в нескольких районах провинции.
«Сообщают о взрывах в нескольких районах провинции Бушер», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.
Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.
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