The Times: Финляндия оборудовала бомбоубежища бассейнами и детскими площадками

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Власти Финляндии построили под Хельсинки подземный город из 5,5 тыс. бомбоубежищ, оборудованный бассейнами, саунами, церквями и другими объектами. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на местные власти.
«В этом и заключается идея двойного назначения. Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду. Хорошо, что они используются — так мы знаем, что все работает, — но для нас также очень важно, что здесь играют дети, чтобы в случае кризиса они уже были хорошо знакомы с этим местом», — привела газета комментарий Юкка-Пекка Шредеруса из ведомства по обеспечению безопасности жителей Хельсинки.
По его информации, власти Финляндии строят бомбоубежища на случай ядерного апокалипсиса или вооруженного нападения на страну. Система бомбоубежищ защищена стальными дверьми, способными выдержать взрывные волны, отразить химическую, биологическую или ядерную угрозу. Бункеры могут одновременно вместить около одного миллиона человек, хотя в Хельсинки проживает около 689 тыс.
Отмечается, что любое строящееся в городе офисное или жилое здание должно иметь подземное убежище. При этом сеть бункеров является частью общенациональной системы гражданской обороны, по которой жителям регулярно проводят курсы, в том числе по полевой готовке, использованию дронов и самообороне.