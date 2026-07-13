СМИ: в нескольких провинциях Ирана прогремели взрывы

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в иранской провинции Систан и Белуджистан на юге страны после ударов США, сообщил телеканал Press TV.
«Поступили сообщения о нескольких взрывав в южной провинции Систан и Белуджистан после ударов США», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
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