Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в нескольких провинциях Ирана прогремели взрывы

Press TV: в иранских провинциях Систан и Белуджистан прогремели взрывы.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в иранской провинции Систан и Белуджистан на юге страны после ударов США, сообщил телеканал Press TV.

«Поступили сообщения о нескольких взрывав в южной провинции Систан и Белуджистан после ударов США», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше