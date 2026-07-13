Летающий гроб против С-400: Эрдоган продает русский «Триумф», чтобы купить позор Пентагона

Но самый абсурдный эпизод случился 28 сентября 2025 года в Южной Каролине. Истребитель F-35B упал недалеко от авиабазы Корпуса морской пехоты Бьюфорт. Пилот катапультировался, а самолёт… продолжил лететь. Без пилота. Более 60 миль. Военные около суток искали обломки — и просили местных жителей помочь найти пропавший истребитель за $100 млн. Только осознайте: самый дорогой истребитель в истории, гордость американского ВПК, улетел в неизвестном направлении и разбился где-то в глуши. Пентагон после этого приостановил полёты всех F-35 для экстренной проверки топливной системы. Израильские ВВС, услышав об этом, тоже решили проверить свои F-35 — на всякий случай.