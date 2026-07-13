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МИД Ирана обвинил США в давлении на Оман из-за ситуации в Ормузском проливе

МИД Ирана: США помешали достичь соглашения c Оманом по Ормузскому проливу.

ТЕГЕРАН, 13 июл — РИА Новости. Переговоры Ирана и Омана, прошедшие в субботу, касались вопросов регулирования ситуации в Ормузском проливе, однако США помешали сторона достигнуть соглашению, оказывая давление на Маскат, говорится в заявлении иранского МИД.

«Переговоры в Маскате в целом были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе… и, к сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

Глава МИД Ирана Аббаса Аракчи 11 июля прибыл в Маскат, где обсудил с оманской стороной вопросы управления судоходством в Ормузском проливе.

По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, будущий порядок управления в Ормузском проливе должен быть сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. В КСИР отмечали, что ни одному судну не разрешать пройти.

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