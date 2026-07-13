МИД Ирана обвинил США в давлении на Оман из-за ситуации в Ормузском проливе

«Переговоры в Маскате в целом были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе… и, к сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.