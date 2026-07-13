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В двух иранских городах прогремели взрывы

В иранских городах Ахваз и Махшахр прогремели взрывы.

ТЕГЕРАН, 13 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Mehr.

«Взрывы звучат в городах Ахваз и Махшахр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два взрыва прозвучали в Ахвазе, еще один — в Махшахре.

Других подробностей агентство не приводит.

Позднее губернатор иранской провинции Хузестан Валиолла Хаяти заявил, что США нанесли удары по окрестностям административного центра провинции Ахваза, а именно по населенным пунктам Махшахр, Бехбехан и Дизфуль.

По его словам, сейчас местные службы оценивают уровень ущерба.

Ранее иранская гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах — Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.

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