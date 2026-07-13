Офис сенатора Грэма раскрыл предварительную причину его смерти

Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. С 2003 года он представлял Южную Каролину в Сенате США, а с января 2025-го возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Господин Грэм получил репутацию ярого сторонника жесткого подхода к ведению внешней политики. После начала российско-украинского конфликта он выступал за введение в отношении России «адских санкций» и призывал признать страну спонсором терроризма.