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Офис сенатора Грэма раскрыл предварительную причину его смерти

Американский сенатор Линдси Грэм умер от осложнений, связанных с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис политика. Там добавили, что предположительной причиной смерти стал разрыв аорты, наступивший из-за атеросклеротического заболевания.

Американский сенатор Линдси Грэм умер от осложнений, связанных с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис политика. Там добавили, что предположительной причиной смерти стал разрыв аорты, наступивший из-за атеросклеротического заболевания.

«До завершения всех токсикологических и микроскопических исследований свидетельство о смерти будет находиться в процессе оформления, после чего в него будут внесены изменения, отражающие причину смерти и надлежащим образом классифицирующие обстоятельства смерти», — указано в заявлении (цитата по CNN).

Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. С 2003 года он представлял Южную Каролину в Сенате США, а с января 2025-го возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Господин Грэм получил репутацию ярого сторонника жесткого подхода к ведению внешней политики. После начала российско-украинского конфликта он выступал за введение в отношении России «адских санкций» и призывал признать страну спонсором терроризма.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть ястреба».

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