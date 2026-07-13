CNN: США сбили крылатую ракету и беспилотник Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Американские военные перехватили иранский дрон и крылатую ракету, которые были якобы пущены в сторону Ормузского пролива. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса.
По его словам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) около часа назад открыл огонь в сторону маршрута прохода коммерческих судов в Ормузском проливе. ВС США успешно сбили крылатую ракету и беспилотник.
Ранее CENTCOM сообщило о начале очередной волны американских ударов по Ирану.