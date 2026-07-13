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CNN: США сбили крылатую ракету и беспилотник Ирана

БПЛА и боеголовка якобы были выпущены в сторону Ормуза, сообщила телекомпания.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Американские военные перехватили иранский дрон и крылатую ракету, которые были якобы пущены в сторону Ормузского пролива. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса.

По его словам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) около часа назад открыл огонь в сторону маршрута прохода коммерческих судов в Ормузском проливе. ВС США успешно сбили крылатую ракету и беспилотник.

Ранее CENTCOM сообщило о начале очередной волны американских ударов по Ирану.

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