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ФБР подключилось к проверке после внезапной смерти сенатора Линдси Грэма*

Федеральное бюро расследований США подключило свои ресурсы после внезапной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма*. При этом следователи пока не обнаружили признаков того, что политик мог погибнуть в результате преступления.

Источник: Life.ru

О смерти 71-летнего сенатора от Южной Каролины его офис сообщил 11 июля. По предварительным данным, причиной стала внезапная непродолжительная болезнь. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство готово помочь местным правоохранителям в рамках проверки.

«ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы», — написал Патель в соцсети X.

По данным американских СМИ, стандартная проверка после смерти человека уже проводится местной полицией. При этом у следователей нет информации, которая указывала бы на неестественную причину смерти или возможный злой умысел. ФБР, как отмечается, лишь предложило свои возможности в случае необходимости. Ведомство не заявляло о начале отдельного расследования обстоятельств смерти политика.

Линдси Грэм* был одним из наиболее заметных представителей Республиканской партии в американском Сенате. Его часто называли одним из главных сторонников жёсткой внешней политики Вашингтона: он выступал за усиление давления и введение санкций против России, а также занимал жёсткую позицию по отношению к Ирану и Китаю.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США после смерти Линдси Грэма*. Американский лидер назвал сенатора близким другом и отметил его вклад в жизнь страны. Решение распространилось на государственные учреждения по всей территории Соединённых Штатов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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