ФБР подключилось к проверке после внезапной смерти сенатора Линдси Грэма*

По данным американских СМИ, стандартная проверка после смерти человека уже проводится местной полицией. При этом у следователей нет информации, которая указывала бы на неестественную причину смерти или возможный злой умысел. ФБР, как отмечается, лишь предложило свои возможности в случае необходимости. Ведомство не заявляло о начале отдельного расследования обстоятельств смерти политика.